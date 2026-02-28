ラ・リーガのバルセロナに所属するフレンキー・デ・ヨングがトレーニング中に怪我をしたようだ。『AS』によると、フレンキーの負傷箇所はハムストリング。精密検査で筋断裂が確認され、復帰には最低でも1か月はかかるという。『The Athletic』によると、これで今季のバルセロナの負傷者数は12人に達したようだ。ペドリが怪我から戻ってきたばかりだが、次はフレンキーが離脱することになった。今季のバルセロナではフレンキー、ペ