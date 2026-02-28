地元レーシングチームINGINGのファン交流イベントが下松市で28日、開かれました。会場となったFelix88には多くのファンが集まりました。INGINGは、今シーズンも国内トップカテゴリーのスーパーGTとスーパーフォーミュラに参戦します。スーパーGTには加入5年目の堤優威選手と初めてフル参戦する周南市出身の卜部和久選手で戦います。（卜部和久選手）「レギュラ