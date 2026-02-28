28日午前、鹿児島市のアパートで1室を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。2階建てのアパートから白い煙が上がり、消防隊員が2階の1室に入っていくのがわかります。火事があったのは鹿児島市武岡のアパート武岡ハウスです。(近くに住む人)「お巡りさんがすぐ逃げてくださいと、お宅の後ろが火事ですよ、すごいですよと仰って。ものすごく火柱が立っていた」消防によりますと、28日午前9時