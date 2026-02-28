元プロ野球選手による野球教室が山口市で開かれました。野球教室には小・中学生およそ30人が参加し、往年の名選手2人が講師を務めました。元・広島カープのセカンド・正田耕三さんと、阪神タイガースで投手として活躍した中西清起さんです。（正田さん）「よく小学生が間違えてるのが打ちに行って腰をまわしちゃうから一番大事な手が出てこない」正田さんらは子どもたちひとりひとりにじっくり向きあいアドバイスを送