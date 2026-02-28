姶良市加治木町で江戸時代から続く初市が始まり、多くの家族連れなどで賑わいました。180年以上の歴史がある加治木「初市」は、南九州市の「二日市」と出水市の「中の市」と並ぶ県内三大市の1つで、地元では「初市の風に吹かれれば、風邪をひかない」と言われています。通りには露店が並び、訪れた人々は、苗木や農具などを買い求めていました。また、子どもたちによる演奏も行われ、会場を盛り上げていました。(訪れた人)「畑を