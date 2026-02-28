兵庫県新温泉町では、日本海で水揚げされた新鮮な魚介類を味わうイベントが開かれました。次々と茹であげられる「ズワイガニ」。甲羅や殻を外して、その場ですぐに食べることができます。２８日、新温泉町で開催された「浜坂みなと海鮮まつり」。季節の海産物をＰＲしようと地元の浜坂漁協が開いたイベントで、今回で１３回目を迎えます。会場ではサザエやバイ貝のつぼ焼き、焼きイカなどが販売されたほか、エビの入った