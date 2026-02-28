もうすぐ桃の節句です。徳島県では３万体を超えるひな人形が並ぶ、恒例の「ビッグひな祭り」が行われています。お内裏様とお雛様が所狭しと並ぶのは、高さ約８ｍの巨大なひな壇。徳島県勝浦町では、桃の節句を前に約３万体のひな人形を飾る「ビッグひな祭り」が行われています。家庭で飾られなくなったひな人形を全国から集めて展示していて、大きさも形も様々です。「圧巻です。家では飾れない大きさのものも飾っているの