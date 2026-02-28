東京・江東区で都が運行する自動運転のバスが縁石に接触する事故があり、都はあすから始める予定だった、実証実験の延期を決めました。都によりますときのう夕方、江東区・新木場駅付近で都が運行する、自動運転のシャトルバスの車輪が中央分離帯の縁石に接触しました。乗客や運転手にけがはありませんでした。バスは必要に応じて運転手の手動運転に切り替える、「レベル2」で運行されていて都は当時、自動運転中だったかどうかな