◇明治安田J1百年構想リーグ第4節鹿島3―2浦和（2026年2月28日埼玉スタジアム）鹿島が敵地で浦和を下し、3連勝で東の首位に浮上した。前半14分、19分に連続失点を喫したが、0―2から3得点を奪って逆転勝ち。前半45分にFWレオ・セアラ、後半10分にFW鈴木優磨と両エースのゴールで追い付き、最後は後半45分に途中出場のFWチャヴリッチがCKから決勝弾を決めた。鬼木達監督は「2点先制されて展開としては難しくなったが、選