アメリカ トランプ大統領「つい先ほどアメリカ軍はイランで大規模な軍事作戦を開始した。核開発の野心を放棄するあらゆる機会を拒否した。我々は容認できない」一方、アメリカのトランプ大統領はさきほど自身のSNSでこのように述べたうえで「我々の目的は、イランの政権による差し迫った脅威を排除することでアメリカ国民を守ることだ」と表明しました。アメリカ軍がイランを攻撃するのは去年6月以来です。アメリカとイランは