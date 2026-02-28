今年の箱根駅伝で3年連続9度目の総合優勝を果たした青山学院大学が28日、グランドプリンスホテル新高輪で優勝祝勝会を行った。 祝勝会には約1800人の観客が来場し、写真撮影や選手たちとの交流を楽しんだ。【写真で見る】祝勝会の様子祝勝会前に行われた取材で、原晋監督（58）は「青学メソッドが正しい導きをすると改めて証明できた」と今年の箱根駅伝を振り返った。5区で区間新記録をマークし、優勝の立役者となった黒田朝日（4