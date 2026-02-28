30代の子どもが実家で暮らしている場合、「生活費をいくら入れてもらうのが適切か」と悩む家庭もあるでしょう。金額の設定は家計の状況だけでなく、子どもの自立や将来設計にも影響します。 本記事では、世帯年収800万円の家庭を例に、生活費の割合の考え方と家計への影響、親子双方が納得できる決め方について整理します。 実家暮らしの30代が入れる生活費は「手取りの1.5～2割程度」がひとつの目安 30代の子