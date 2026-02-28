退職金900万円を住宅ローンの完済に充てれば、毎月の返済負担はなくなります。 一方で、退職後は収入が限られる中、医療費や住居の修繕費など予測しにくい支出も想定されます。すべてを繰り上げ返済に回すことが適切かどうかは、老後の生活費や手元資金とのバランスを踏まえて検討する必要があります。 本記事では、退職金を住宅ローン返済に充てる場合のメリットと注意点、老後資金として残す目安について