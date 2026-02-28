ボーイズグループBTSの光化門（クァンファムン）公演を控え、景福宮（キョンボックン）が1日門を閉ざす。2月28日、国家遺産庁宮陵遺跡本部は、「景福宮は来る3月21日土曜日に休宮する予定だ」と電撃告知した。【話題】BTS路上公演、ソウル市が公演時間の短縮要請？普段、毎週火曜日を休宮日として運営し、週末の観覧客を迎えていた景福宮が、土曜日に門を閉めるのは、極めて異例のことだ。この日は、BTSが光化門広場で無料公演を開