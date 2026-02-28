学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「OMR」はなんの略？「OMR」はなんの略か知っていますか？ヒントは、試験の採点などに用いられるものです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Optical Mark Reader（光学式マーク読取装置）」を略した言葉でした！OMR