ペダルのない自転車にまたがって地面を蹴りながら進む「ランバイク」の大会が高松市で開かれています。 イオンモール高松で開かれた「Runbike Revolution2025」の中四国ブロック予選です。全国大会の予選は香川では初開催で、28日は３歳以下の未就園児のクラスなどのレースに約70人が出場しました。 高松市の田原季ちゃん（3）は、初戦と第２戦で首位を独走。決勝でも奮闘し、３位でゴールしました。