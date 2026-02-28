28日午前、長野県千曲市で住宅2棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。激しく立ち上る炎と黒い煙。28日午前9時すぎ、千曲市稲荷山で「建物全体が燃えている」などと消防に多数の通報がありました。近所の人は「黒い煙がすごかったので、来てみたらもう燃えていた感じです。」この火事で鈴木春紀さんの木造2階建ての住宅2棟が全焼。約2時間半後に鎮火しましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火