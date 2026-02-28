ターボ技術による恩恵を享受した日本自動車のターボ技術による恩恵を最も享受したのは、恐らく日本だろう。ガソリンが高く、排気量で釣り上がる税制のおかげで、2.0L以上のエンジンは庶民に縁遠いものだった。豊かなパフォーマンスは、富裕層の特権といえた。【画像】効果抜群UK集部が選んだ各国代表のクラシック・ターボ7台後継の911とA290も全117枚日本の自動車メーカーが、積極的にターボを採用したことは、自然な流れだ