◇オープン戦ロッテ1―4西武（2026年2月28日都城コアラのマーチスタジアム）試合後に取材に応じたロッテ・サブロー監督は前日27日の侍ジャパンの強化試合で活躍したロッテ2選手について言及した。種市は自己最速の156キロをマークし、1回を11球で3者凡退。指揮官は「すごかったね。（シーズンが）心配になるぐらい、大丈夫かな？と思いましたけど。良いところで投げると思うので、しっかり日本のために頑張ってほしいで