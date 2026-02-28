ヨーロッパでも温泉が楽しめることは広く知られるようになり、さほど新鮮味がないように感じます。しかし、ヨーロッパの温泉は水着着用の場合が多く、日本の入浴スタイルとは大きく異なります。ブルガリアには「スーパー銭湯」風の天然温泉があります。しかも、日本の入浴スタイルとよく似ていました。【写真】ブルガリア語で「天然温泉」と書かれている観光客はゼロ、ソフィアっ子が通う天然温泉私が訪れたスーパー銭湯風の天然温