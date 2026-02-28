バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は28日、ホーム鶴岡市でヴィクトリーナ姫路と対戦し、セットカウント０－３（20-25 22-25 15-25)で敗れました。アランマーレ山形の通算成績は3勝30敗で順位は最下位の14位です。アランマーレ山形はあす３月1日も午後１時５分から、鶴岡市のつるしんアリーナ小真木原で姫路と対戦します。