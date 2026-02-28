２月28日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第４節で、ジュビロ磐田は福島ユナイテッドFCとホームで対戦。０−０のまま90分で決着をつかず、PK戦は５−３で勝利を収めた。このPK戦で輝いたのが、GKの川島永嗣だ。42歳のベテランは、福島の１本目のキックを完全に読み切ってストップ。流れを引き寄せた。試合後のフラッシュインタビューで、川島は「１本目を止めればチームも勢いに乗るかなと思った。１本目を止められて本当