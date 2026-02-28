28日午前、岐阜県海津市のコンビニエンスストアに乗用車が突っ込みました。運転していたのは93歳の男性で、「履き物を履き直そうとしてアクセルを強く踏んでしまった」と話しているということです。海津市平田町で28日午前9時半過ぎ、ローソン海津平田幡長店の外壁に、93歳の住職の男性が運転する乗用車が前向きに突っ込みました。男性は頭にケガをして病院に運ばれましたが軽傷とみられ、当時店内にいた5人の客と店員