柏レイソルは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節でFC東京と敵地で対戦し、２−０で快勝。待望の今季初勝利を飾った。序盤からボールを握ったアウェーの柏は、54分に垣田裕暉がヘディングでネットを揺らして先制。さらに82分には瀬川祐輔が追加点を挙げ、このままリードを守り切った。昨季J１で２位の柏は、今季開幕から３連敗と苦しいスタートを切ったが、４試合目でついに初の勝点３を手にした。試合