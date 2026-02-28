旭川市で2歳の女の子が意識のない状態で見つかり死亡した事件で、警察はタクシー運転手の女をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によると、女の子はタクシーから降りた後にひかれたとみられるということです。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、 旭川市に住むタクシー運転手の尾形智世容疑者40歳です。尾形容疑者はきのう（２０２６年２月２７日）午後5時半ごろ、旭川市神楽6条9丁目の道路をタクシ}