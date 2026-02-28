◇オープン戦ロッテ1―4西武（2026年2月28日都城コアラのマーチスタジアム）先発の西野が3回を2安打無失点と好投、初回に高部、藤原の1、2番コンビで1点を先制する幸先の良いスタートを切ったが、2番手の唐川が2回を5安打2失点、3番手の木村も毎回走者を背負い4回を6安打2失点と振るわず、逆転負けでオープン戦2連敗（1分け）となった。サブロー監督は「そこまでは良かったんですけどね。そこからがちょっと…」と切り出