熊本市の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いで熊本県立高校教諭の男が逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは県立上天草高校の教諭藤粼淳二容疑者51歳です。藤粼容疑者は去年5月熊本市北区の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンのカメラで盗撮した疑いが持たれています。きのう午後、上天草高校から警察へ相談があり、警察が藤粼容