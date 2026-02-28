タレント上沼恵美子（70）が28日に放送されたMBSテレビの不定期特番「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。引き際について語った。フリーアナウンサー有働由美子が、「本音」をお代にゲストを得意料理でもてなす同番組。お礼の“本音トーク”では、「芸能界いつまでやる？」の問いに応じた。上沼は一口お茶を飲んだ後、「分からへん…」とつぶやいた。「今年10月、コンサートを10年ぶりにやることを決めたんです