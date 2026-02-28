27日夜、熊本市でタクシーが横断歩道を渡っていた男性をはね、はねられた男性が意識不明の重体です。事故があったのは熊本市中央区国府の県道熊本高森線です。警察によりますと27日午後11時すぎ、55歳の女性が運転するタクシーが横断歩道を渡っていた熊本市南区の会社員洲粼凌さん28歳をはねました。 洲粼さんは病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。現場は片側3車線の道路で、横断