3月3日の桃の節句を前に熊本県内のひな祭りの話題を2つ続けてお伝えします。熊本県玉名市滑石の元田みどりさんのお宅では、いま豪華な「御殿飾り」を中心としたひな飾り展が開かれています。「御殿飾り」は宮殿を模した豪華な建物の中に内裏雛や三人官女などの雛人形が配置されています。昭和時代の女の子用の着物や吊るし雛、豆雛人形など、200点以上が展示されています。展示は3月1日までです。 こちらは、熊本市中央区下通で