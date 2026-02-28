「2.28事件」の追悼式典で演説する台湾の頼清徳総統＝28日、高雄市（総統府提供・共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は28日、台湾統一を目指す中国の圧力に屈さず民主主義体制を守るべきだと演説した。中国から来た国民党政権が台湾の民衆を多数殺傷した「2.28事件」から79年。南部・高雄市で開かれた追悼式典で述べた。頼氏は2.28事件を「外来政権が罪のない人々を迫害した悲惨な歴史だ」と指摘した。「近年、中国はさまざま