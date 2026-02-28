27日、米フロリダ州ウェストパームビーチの空港で大統領専用機から降りるトランプ氏/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は、イランにおける軍事作戦を「大規模かつ継続的」なものと表現し、イランが米国人の生命を危険にさらすのを防ぐことを意図していると述べた。「米軍は、この極めて邪悪で過激な独裁政権が米国と我が国の中核的な国家安全保障上の利益を脅かすのを防ぐため、大規模かつ継続的な作戦を実