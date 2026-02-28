◇オープン戦ロッテ1―4西武（2026年2月28日都城コアラのマーチスタジアム）9回に左翼を守っていた池田がファールボールを追ってフェンスに激突、倒れた際に後頭部を打ち、担架で搬送されるアクシデントもあった。サブロー監督によると、意識はあり、「全然大丈夫です！」と話していたという。検査のため、救急車で病院に向かった。指揮官は「内野手ですけど外野もやらせていので。そこは僕もちょっとる申し訳なかったな