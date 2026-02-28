アメリカのトランプ大統領は日本時間28日、イランに対して大規模な軍事作戦を開始したと発表しました。イスラエルもイランに対して先制攻撃を始めたと発表していて、共同での軍事作戦が続いているとみられます。イラン国営通信は、テヘランの中心部で複数回爆発があったと報じています。アメリカのトランプ大統領は日本時間28日午後4時半ごろ、自身のSNSで「イランによる差し迫った脅威を排除するため」大規模な軍事作戦を開始した