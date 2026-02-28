◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子ダブルスの決勝が28日に行われ、「みわひな」こと張本美和選手と早田ひな選手とのペアが長粼美柚選手と韓国のシン・ユビン選手の国際ペアを3−0(11−9、11−8、11−7)で下し、優勝を飾りました。第1ゲームは競り合う展開から終盤にみわひなペアが突き放して先取。続くゲームは序盤リードを許しますが、中盤以降に早田選手の強打が光り、2ゲーム連取で優