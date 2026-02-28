NGT48大塚七海（25）が28日、ファースト写真集「七いろの青」（13日発売、税込3300円、KADOKAWA）の発売記念イベントを、紀伊國屋書店新潟店（新潟市）で開催した。「お渡し会」は22、23日に東京で行ったのに続いて3度目。地元新潟での今回が最終になった。この日は午前10時を皮切りに3部構成で全部完売。自身初のソロイベントは「始まる前から今日で最後なのが本当に寂しかった。楽しい3日間だった」と話した。すでに購入済みのフ