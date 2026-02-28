◆オープン戦楽天３―５広島（２８日・倉敷）広島・新井貴浩監督が９回の３本塁打に目を細めた。２点ビハインドの９回に先頭・佐藤啓、ドラフト１位・平川（仙台大）が２者連続本塁打で同点。なおも１死三塁から二俣が左翼へ決勝２ランを放った。一方、直前の８回の２失策とけん制死にも言及。同３位・勝田（近大）、育成ドラフト２位・岸本（四国ＩＬ徳島）の２人には失敗を成長の糧とすることを願った。―９回に本塁打３本