◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）巨人の阿部慎之助監督（４６）は試合後、前日２７日に阪神の藤川監督が開幕投手を村上頌樹投手と発表したことについて聞かれ「だからといって、うちは別に発表する必要もないしね」と語るにとどめた。巨人は３月２７日の開幕戦で東京ドームで阪神と対戦する。昨年まで３年連続２ケタ勝利の山崎伊織投手が筆頭候補ではあるが、昨年リーグ優勝の阪神との開幕３連戦では、対阪神の