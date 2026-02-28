◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節Ｇ大阪２―２（ＰＫ５−４）清水（２８日・パナスタ）Ｊ１清水エスパルスは敵地でＧ大阪に２―２からのＰＫ戦で敗れ、２連勝とはならなかった。２点をリードされていた後半３８分、ＦＷ北川航也のゴールで１点差に詰め寄った。同４１分にはＦＷ カピシャーバが同点ゴールを決めた。ＰＫ戦では４人目のキッカー松崎が外し、G大阪は5人とも成功したため敗れた。清水は８日の開幕戦で名