新日本プロレス２７日（日本時間２８日）の米国・ニュージャージー大会で行われたＳＴＲＯＮＧ無差別級王座戦は、挑戦者のボルチン・オレッグ（３３）が石井智宏（５０）を撃破し第９代王者に輝いた。新日本の米国大会初上陸となったボルチンは、石井とのシングル初対決で潜在能力を爆発させた。激しい肉弾戦を展開すると、強烈なパワーボム、ショートレンジ式のカミカゼと得意技を連発していく。激しいエルボー合戦でダウン