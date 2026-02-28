タレントの田村淳が２８日、都内で「大人の小学校」（扶桑社刊、税込み１６５０円）の発売記念記者会見に登場した。２０２０年７月に田村がたち上げたオンラインコミュニティーの「大人の小学校」は、大人が新しい価値観に出会い、仲間と学び合うためのプラットフォーム。２５年１２月現在、１１００人以上が参加しており、本書はメインコンテンツとなる「特別対談」が収録。田村が「この人の視点は、誰かの人生を変える力を持