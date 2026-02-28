山陽新幹線の「ハローキティ新幹線」が５月１７日の運転をもって運行を終了する。運行する西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）はこのほど、フィナーレイベント「ＤｒｅａｍｙＮｉｇｈｔ」を新下関駅で３月２８日に開催すると発表した。ＪＲ西日本は「ハローキティ新幹線」について「これまでのご愛顧への感謝を込め、想い出を創るフィナーレ施策を展開しています。そのクライマックス企画として開催するのが、新幹線車内で