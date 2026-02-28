福岡県福津市の宮地嶽神社で28日、「ぜんざい祭」が開かれ、参拝した人たちが、ぜんざいを食べて無病息災を願いました。■太鼓の音28日、「ぜんざい祭」が開かれた宮地嶽神社の境内にある奥の宮不動神社では、はじめに神事が行われ、甘い物が好きだとされる不動明王に、ぜんざいが供えられました。続いて境内では、金と銀の2つの大鍋を使って作られたぜんざい2万食分が参拝者にふるまわれました。不動明王が「善哉（ぜんざい）、善