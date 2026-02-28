福岡県太宰府市で28日、2階建て住宅を焼く火事があり、性別不明の遺体が見つかりました。建物から激しく上がる煙と炎。視聴者が撮影した映像です。28日午前11時15分ごろ、太宰府市高雄で「2階建て住宅から火が出ている」と通りかかった人から消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が焼けました。■近くに住む人「騒然としているというか遠くから見てもくもくと黒煙が上がってい