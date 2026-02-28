小学館は2月28日、漫画『常人仮面』の原作者起用をめぐって重大な瑕疵があったとして、謝罪する声明を発表した。声明によると、漫画『堕天作戦』の作者である山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止していた。しかし、それにもかかわらず、マンガワン編集部では、同氏が別のペンネーム「一路一」に変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた。小学館は「