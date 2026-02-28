28日午前、長野県白馬村でスノーモービルが横転し、一緒に乗っていたオーストラリア国籍とみられる女の子が死亡しました。事故が起きたのは白馬村北城です。28日午前11時前、「スノーモービルが横転して8歳の女の子が頭を打って出血している」などと消防に通報がありました。警察などによりますと、成人女性が運転するスノーモービルがのり面に乗り上げて横転したということです。また