スガ シカオが、来年のデビュー30周年へ向け、Shikao & The Family Sugar編成で「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」に出演することが決定した。「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!」と題した本公演は、昨年ファンから大きな反響を得たオリジナル・ファミリーシュガー公演の“アンコールライブ”でもあり、開催はこの日限りの一夜限定となる。Shikao