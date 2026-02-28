【新華社ワシントン2月28日】トランプ米大統領は28日、イランは米国を脅かす長距離ミサイルを開発しているとし、今回の攻撃はイランのミサイル産業を破壊し、イラン海軍を消滅させ、イランが核兵器を獲得できないようにするためだと述べた。