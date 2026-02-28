お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が27日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。共演者の過去の秘蔵写真に驚く場面があった。この日のゲストは「TRF」のDJKOOと鈴木亜美。番組恒例の「TV初出し！コスられないトーク」の場面で、KOOは「有田さんの番組なので、ほんとに今まで出したことのない写真」と説明し、自身の和装結婚式の写真を披露。「37年前ですね、28歳ぐらい」と補