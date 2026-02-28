俳優の上白石萌歌が28日、自身のインスタグラムを更新。「26ねんまえのきょう、産まれました」と誕生日を報告し、幼少期ショットを公開した。【写真】「面影あるね」26歳迎えた上白石萌歌の幼少期ショット「日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と、穏やかな誕生日を過ごしたことを報告した上白石。「いまもむかしもキティちゃんが大好き」とつづり、ハローキティのTシャツ姿でポーズを決める姿